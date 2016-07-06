«Веселый коровяк» завершат панк-роком и фейерверком

В субботу, 9 июля 2016 года, в селе Крылово Осинского района при полном отсутствии поддержки со стороны министерства культуры Пермского края состоится традиционный, восьмой по счету фестиваль «Веселый коровяк».

Как рассказали «МВ» в местном сельсовете, турнир пройдет в День рождения села на школьном стадионе. Предварит метание сухих коровьих лепешек двухчасовой праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности, который начнется в 14.00. Сами состязания стартуют в 16.00 и финишируют в 18.00, после чего начнутся игры в футбол и пляжный волейбол, а желающие смогут попытать счастья в доставании призов с вершины столба.

Позже селян и гостей праздника ждет беспроигрышная лотерея, в 20.00 выступит крыловский ансамбль «Уралочка», а затем с девяти вечера до трех часов ночи пройдет рок-диско-марафон с участием солистов из Осы, диджея из Перми и поп-панк-рок-группы «Once!» из краевого центра. Наконец в полночь небо над Крылово расцветет фейерверком, подсвеченным с земли файер-шоу.

По словам директора МБУ «Крыловский культурно-информационный центр» Ирины Чугаевой, несмотря на отсутствие краевой поддержки, организаторы справились: помогли район, сельский бюджет и спонсоры, ведь друзей у фестиваля за 8 лет накопилось достаточно.

Напомним, год назад крыловский «Веселый коровяк» оказался в центре скандала из-за его поддержки краевым минкультом, несмотря на то, что аналогичные состязания являются брендом целого американского штата Оклахома.

Но министр культуры Прикамья Игорь Гладнев за «Веселый коровяк» был всероссийски высмеян в саркастических стихах поэтом Орлушей. После чего фестиваль лишился финансирования из региональной казны, о чем «МВ» уже писало.