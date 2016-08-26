Пермь готова потратить 660 тыс. рублей на эскиз ледового городка

660 тысяч рублей готов заплатить бюджет Перми за эскизный проект будущего ледового городка, с которым столица Прикамья будет встречать новый 2017 год.

Еще 567 тысяч выделено на разработку технологического решения, рабочей документации и сметы очередного елкограда на эспланаде. Общая стартовая максимальная стоимость объявленного тендера, включая затраты на авторский надзор, составляет 1,3 млн рублей. Заказчик — муниципальное агентство социокультурных проектов.

Согласно техническому заданию к запросу котировок под названием «Оказание услуг по устройству, а именно разработке эскизного проекта новогоднего комплекса, эскизного проекта художественной подсветки ледовых объектов новогоднего комплекса и выполнению технологического решения и рабочей документации новогоднего комплекса на Городской эспланаде в рамках празднования наступающего Нового года и Рождества», подряд должен быть выполнен до 10 ноября.

Период авторского надзора определен с 11 ноября по 30 декабря 2016 года — пять декад, за которые все сооружение предполагается возвести и запустить в эксплуатацию с торжественным открытием. Понятно, что стоимость этих работ будет уже, как минимум, на порядок больше. Для сравнения, ледовый городок «Пермь Великая», работавший на эспланаде по 14 февраля 2016 года включительно, обошелся казне примерно в 35 млн рублей.