Фура сгорела на Южном обходе Перми — водитель погиб

Трагедия произошла в 6 часов утра на Южном обходе столицы Прикамья.

Как рассказали «МВ» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, на 35 км трассы двигавшийся от улицы Героев Хасана к перекрестку с Леонова большегруз врезался в металлический отбойник и загорелся.

Водитель фуры при этом погиб на месте. В настоящее время на автомагистрали ликвидируются последствия этой ужасной аварии, вызвавшей огромную пробку в обе стороны. Проезд там был перекрыт.

В госавтоинспекции пока советуют водителям выбирать пути объезда проблемного участка.