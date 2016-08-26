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Фото Екатерины Пушкаревой, teron.ru
26.08.2016
Фура сгорела на Южном обходе Перми — водитель погиб

Трагедия произошла в 6 часов утра на Южном обходе столицы Прикамья.

Как рассказали «МВ» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, на 35 км трассы двигавшийся от улицы Героев Хасана к перекрестку с Леонова большегруз врезался в металлический отбойник и загорелся.

Водитель фуры при этом погиб на месте. В настоящее время на автомагистрали ликвидируются последствия этой ужасной аварии, вызвавшей огромную пробку в обе стороны. Проезд там был перекрыт.

В госавтоинспекции пока советуют водителям выбирать пути объезда проблемного участка.

Фото Константина Поварницына, teron.ru
Фото Екатерины Пушкаревой, teron.ru
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