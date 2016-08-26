На Южном обходе Перми столкнулись 10 машин — пострадала женщина

Все на том же Южном обходе Перми, где утром 26 августа сгорела фура и погиб водитель (см. по ссылке), спустя несколько часов случилось уже массовое ДТП — столкнулись 10 автомобилей.

Насколько можно судить, изначально машины возле развилки с Нестюковским трактом ждали начала движения — когда возобновится проезд по участку, перекрытому из-за пожара с большегрузом. Но в районе 11:00 водитель другой фуры, не сумевший вовремя ее остановить, допустил столкновение грузовика со впереди стоящим ВАЗ-2114. И это запустило цепную реакцию — эффект домино, причем пострадали, по словам очевидцев, как минимум, трое человек.

Больше всех досталось самой владелице «четырнадцатой», которая перед ударом большегруза выбралась из-за руля размять ноги и оценить ситуацию впереди замершего автопотока. Впрочем, в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что за медицинской помощью только эта женщина и обратилась, но от госпитализации отказалась.