Пермские чекисты избавили Севастополь от большой аферы

После ареста в Перми бывшего замминистра спорта Прикамья Руслана Садченко (на момент ареста — руководителя управления молодежи и спорта правительства Севастополя), ряд СМИ города федерального подчинения заподозрил этого чиновника в коррупционных деяниях и по новому месту службы.

Так, крымские журналисты проанализировали итоги состоявшихся уже при Садченко торгов на строительство в Севастополе спортивных сооружений и обнаружили, что условия тендеров разработаны под московские фирмы, учредитель которых аффилирован к руководителю заказчика — управления молодежи и спорта.

А при проведении конкурса стартовой максимальной стоимостью в 80 млн рублей на проектирование СОК имени 200-летия Севастополя организатор использовал популярный у пермских чиновников прием с установлением минимальных сроков на разъяснительную работу. Прикамское УФАС борется с этой практикой, но для Крыма она оказалась внове.

«Мы впервые в Севастополе столкнулись с таким подходом по устранению конкурентов. Шито белыми нитками. По всей видимости, заказчик надеялся на правовую безграмотность новых граждан России, не имеющих опыта участия в торгах», — сообщили СМИ пожаловавшиеся антимонопольщикам участники тендера.

Примечательно, что Руслан Садченко был задержан в аэропорту Большое Савино на следующий день после проведения севастопольских торгов по трем лотам. Выиграли их столичные аффилианты. Кроме того, тендер по СОК имени 200-летия выиграло ООО «Стиль», в 2013-м проектировавшее в Перми крытый футбольный манеж, но результаты аукциона отменили.