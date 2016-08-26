«Пермский свинокомплекс» остался в плане приватизации

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края на последнем для этого созыва пленарном заседании не поддержали предложение об исключении ОАО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности региона) из прогнозного плана приватизации на 2016 — 2018 гг.

Автором законопроекта выступила руководитель фракции КПРФ Ксения Айтакова. Напомним, на сохранении свинокомплекса в составе госимущества настаивают сотрудники предприятия и жители поселка Майский, для которого оно является градообразующим.

— В стране взят курс на импортозамещение, и мы можем выйти в передовики по производству мяса, а именно свинины, — цитирует Айтакову «Новый компаньон». — У нас пока еще есть краевое предприятие, и его нужно сохранить. Нужно пересмотреть политику развития предприятия и сельского хозяйства в крае в целом.

По мнению лидера фракции «Справедливая Россия» Дарьи Эйсфельд приватизировать свинокомплекс без инвентаризации, финансовой ревизии и инвестиционного проекта никто не будет.

Жители поселка Майский заявили о проведении митинга против развала предприятия. Он назначен на 30 августа. Поводом стало неисполнение решений, принятых на июльской встрече с краевыми властями. Работники свинокомплекса настаивают на расторжении договора аренды с омским арендатором имущества и поголовья предприятия, ГК «Синергия», который, по их мнению, ведет предприятие к банкротству.