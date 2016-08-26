Пермское УФАС проверит миллиардный конкурс на обслуживание инвалидов

В Пермское УФАС поступила жалоба на конкурс по надомному обслуживанию инвалидов и пенсионеров в течение 2016-2018 годов.

Конкурс объединяет в себе 17 лотов на общую сумму более 1,17 млрд руб. Закупка была объявлена 2 августа, сейчас идет прием заявок.

С жалобой на торги в УФАС обратилось ООО «Эффективное управление». По мнению заявителя, конкурсная документация вводит участников в заблуждение относительно того, какие документы необходимо предоставить в подтверждение опыта работы. Кроме того, он считает, что требования документации исключают возможность подачи заявок организациями с небольшим опытом работы и отсутствием крупных госконтрактов на оказание аналогичных услуг.

Антимонопольщики направили в адрес Министерства закупок уведомление о приостановлении закупки до рассмотрения жалобы, которое назначено на 29 августа.