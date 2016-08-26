Сгоревшая в Перми фура была латышской

Стали известны подробности утреннего пожара с фурой на Южном обходе столицы Пермского края.

Как уже писало «МВ», 26 августа около 06:00 большегруз врезался в металлический отбойник и загорелся. Между тем, по информации портала «В курсе.ру», номера у фуры были латвийские, а в прицепе перевозились новые тракторные шины.

Водитель, предположительно, уснул за рулем и при столкновении тягача с дорожным ограждением вылетел из кабины вместе с лобовым стеклом. Очевидцы написали в соцсетях про два раздавшиеся хлопка, вероятно, произошли взрывы или вспышки топлива.

Но именно после них началось горение, моментально перекинувшееся на легковоспламенимый груз. За короткий срок машина и прицеп были уничтожены полностью.