Шведская птичка, живущая с двумя самцами, обнаружена в Райском саду Перми

Выпускница биологического факультета Пермского классического университета Татьяна Клементьева выявила в Перми новый для города вид птиц — кулика-воробья.

Его латинское название — Calidris minuta, и к роду воробьиных птичка отношения не имеет: только похожа размерами и окраской оперения. На самом деле, это песчанка из семейства бекасовых, то есть птиц, живущих, кормящихся и выводящих потомство по берегам водоемов.

Гнездится кулик-воробей в Скандинавии и азиатской тундре России, а зимует в Африке, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Так что для столицы Пермского края птаха, найденная в Мотовилихе — в Райском саду, действительно, уникальна. В отличие от озерной чайки, самой распространенной среди водных пернатых города.

Одна из интересных особенностей кулика-воробья состоит в том, что они бигамны. То есть, самка спаривается с двумя самцами, после чего откладывает яйца в два гнезда. В одном наседкой является первый кулик-самец, второе высиживает сама мать.

Главным в исследовании магистра ПГНИУ, специалиста Пермского ветеринарного диагностического центра Татьяны Клементьевой было другое — изучение всех птиц городских водоемов. Оказалось, что есть в краевом центре даже коростель, он же — дергач или Crex crex, птица, больше предпочитающая ходьбу и бег, нежели полет.

А всего в 29 обследованных Клементьевой местах она зарегистрировала 30 околоводных и водоплавающих видов пернатых. По словам научного руководителя Татьяны профессора биологического факультета ПГНИУ, председателя Пермского отделения Союза охраны птиц России Александра Шепеля, такой труд был выполнен впервые.