СМИ: Пермские «нанонасосы» не прошли проверку боем

Электроцентробежные насосы нового поколения (ЭЦН) производства компании «Новомет Пермь» (частично принадлежит Роснано), не нашли поддержки у российских нефтяников.

Многообещающая технология на практике показала гораздо худшие результаты, чем те, что были обещаны производителем, сообщает URA.ru.

Производитель уверяет, что его электроцентробежные насосы нового поколения «позволяют снизить себестоимость добытой нефти за счет снижения затрат на электроэнергию при сохранении конструктивной надежности на уровне серийно поставляемого оборудования». При этом уменьшение мощности погружного электродвигателя и ЭЦН, по заверениям производителя, позволяет снизить потери в кабеле и наземном оборудовании при общем снижении силы тока. «Применение интеллектуальной СУ «Новомет» позволяет поддерживать оптимальный режим установки в скважине с максимальным КПД насоса», — говорится на сайте производителя.

Однако эксплуатация «нано-насосов», по данным издания, показала, что у нового оборудования, изготовленного из порошкового материала, процент отбраковки рабочих органов на 42% больше, чем у аналогов из традиционного чугуна. Изделия не устойчивы к контактам с кислотой, без которой в нефтедобыче никуда, Процент износа изделий выше, чем у аналогов. Телеметрия новометовских насосов плохо защищена от помех и даже в гарантийный период перестает передавать информацию с датчиков. Наконец, насосы даже качают плохо: были выявлены отклонения от напорных характеристик завода-изготовителя.

«По итогам технической экспертизы ключевых поставщиков российские производители в целом показали конкурентные показатели эффективности. Единственным неприятным сюрпризом стали слабые показатели оборудования компании «Новомет», — цитирует издание руководителя службы снабжения одного из российских предприятий по добыче нефти. — Средняя наработка на отказ этих насосов по всему фонду скважин на 250 дней меньше, чем у оборудования конкурентов. Специалисты в добывающих компаниях говорят об отстраненности изготовителя оборудования от проблем эксплуатации и отсутствии заинтересованности в поставках надежного оборудования».

Добавим, ГК «Роснано» в июле 2016 года объявила о продаже своей доли в «Новомете». Минимальная цена пакета в 30,76% оценена в 7,5 млрд рублей. «Роснано» с 2011 года инвестировало в проект около 4 млрд рублей.