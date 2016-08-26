Сны про самоубийцу: Пермский ТЮЗ напомнит про «Ня. Пока»

«Продавец дождя» (16+) и «Фантом Марины Кудряшовой» (14+) — этими спектаклями Пермский театр юного зрителя готовится открыть в сентябре свой 53-й театральный сезон.

Первая постановка — вполне себе классическая, в ее основе — пьеса известнейшего американского драматурга Ричарда Нэша, и ТЮЗ со всем уважением назначил «Продавца дождя» на главную стартовую позицию — на понедельник, 13-е. А вот литературная основа «Фантома» — произведение молодого уральского автора Анны Батуриной. И эту премьеру театр покажет позже — 22 сентября, в четверг.

О чем перенесенная на сцену история? Жила-была девица, ставшая самоубийцей. Причем наложившая на себя руки азарта ради: чтобы люди смотрели видео с ее суицидом на YouTube, и оно собирало просмотры. Как раз с похорон все на сцене и начнется. Но смерть в публичном пространстве и для публичных целей дает мистический результат: Кудряшова возвращается в мир живых, но призраком. И сны становятся явью.

Антон. Волосы! Эй! Повар! Чьи это волосы в еде! Людмила Васильевна. Нетрудно догадаться, что твои! Антон. Кого, мои! Они рыжие!!! (отрыгивает фантастический пучок волос, волосы вываливаются из тарелки с макаронами на пол – их все больше и больше.) Зоя Марковна. Я ничего не понимаю! У меня в тарелке акриловые ногти! В моей тарелке чей-то маникюр со стразами! Кудряшова! Она здесь! Она с нами! (Слышится бряканье и гул, из школьной кухни выкатывается большая алюминиевая кастрюля. Она крутится, вращается вокруг своей оси, перекатывается на бок. Внутри кастрюли все видят отрезанную поездом голову Кудряшовой. Голова улыбается, подмигивает и поет песню.)

Между прочим, сюжет «Фантома Марины Кудряшовой» построен на вполне реальных перипетиях судьбы реальной самоубийцы — Рины Паленковой, наложившей на себя руки и так ставшей известной. «Ня. Пока», — такими были последние слова 17-летней из Уссурийска, оставленные ею на стене аккаунта в соцсети.

Добавим, кстати, что в октябре Пермский ТЮЗ увидят участники и зрители международного театрального фестиваля «Подмосковные вечера» в Мытищах. И пермские поклонники театра могут начинать держать за него кулаки прямо сейчас.