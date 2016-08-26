Пермь °
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73,09
спирт флакон
26.08.2016
В аптеках Перми продавали спирт-фальсификат

Территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю выявил подозрительную партию препарата «Этиловый спирт, концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 100 мл».

Теперь федеральная служба начала проверку по всей России. Как сообщается в релизе санитарного ведомства, на упаковке флаконов со спиртом указан производитель — ООО «Гиппократ», Россия, подлинность которого вызвала сомнение.

Поэтому Росздравнадзор приостанавливает на территории страны реализацию всей партии указанного препарата, имеющей серию 400616. Территориальным органам предписано обеспечить контроль за выявлением и изъятием данного концентрата.

паленый спирт

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