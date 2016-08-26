Вдове погибшего в вытрезвителе пермяка выплатили компенсацию

Вдова Александра Самойлова, который скончался в 2009 году после того, как милиционеры связали его в позе «ласточка», Минфин РФ выплатил 1,2 млн руб. компенсации за гибель мужа и 50 тыс. руб. — за неэффективное расследование преступления.

Об этом сообщает Фонд «Общественный вердикт», юристы которого представляли интересы Светланы Самойловой в суде.

Напомним, 33-летнего Александра Самойлова задержали в апреле 2009 года после конфликта с кассиром в блинной. Его доставили в дежурную часть милиции, а затем в вытрезвитель, где ему диагностировали легкую степень алкогольного опьянения. Несмотря на это, Самойлова отправили на повторное освидетельствование в вытрезвитель.

Там милиционеры повалили задержанного на пол лицом вниз и связали руки и ноги вместе — в позе «ласточка». После этого правоохранители еще и посидели на задержанном. Через некоторое время Самойлов скончался.

Шесть лет подряд в возбуждении уголовного дела раз за разом отказывали. Первоначальные экспертизы говорили о том, что мужчина якобы скончался от сердечной недостаточности, однако в основу обвинения легло заключение ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, в котором говорится о том, что смерть задержанного наступила от позиционной асфиксии, то есть стала прямым следствием неестественной позы, в которой связали Александра Самойлова.

Только в августе 2015 года бывшие милиционеры были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Александр Кувшинов и Александр Борисов получили по четыре года лишения свободы в колонии общего режима, Андрей Марков и Дмитрий Косолапов по три с половиной года условно, Андрей Сидоров и Александр Притчин — по три года условно.