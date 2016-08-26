Вероятного убийцу 10-летнего пермяка сдали бомжи-агенты

О задержании и аресте 27-летнего уроженца Ивановской области, подозреваемого в убийстве пермского третьеклассника, сообщила пресс-служба прикамского следственного управления СКР.

При этом представителями следкома отмечается важная роль сотрудников регионального ГУ МВД, чье оперативное сопровождение следственных действий и умелое использование агентурного аппарата помогло раскрыть особо тяжкое преступление в короткие сроки.

Напомним, мальчик 2006 года рождения пропал еще 5 июня, отправившись на прогулку и не вернувшись, а 16 августа его труп был найден в заброшенном коллекторе. На теле подростка эксперты обнаружили телесные повреждения криминального характера.

Проживал ребенок с родителями и младшей сестрой в дачном домике на территории Индустриального района, состоял на учете в отделе полиции как склонный к бродяжничеству и ранее уходил из семьи неоднократно. А на сей раз нашелся уже мертвым на Шоссе Космонавтов.

Как установило следствие, именно 5 июня мальчик шел мимо теплотрассы и встретил подозреваемого, который, вероятно, и лишил подростка жизни, после чего сбросил тело в коллектор. В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Решением суда от 26 августа он арестован.