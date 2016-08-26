Земельную «амнистию» могут продлить по предложению Дмитрия Скриванова

На состоявшемся 25 августа пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депута Дмитрий Скриванов не согласился с одним из выводов регионального министра по управлению имуществом и земельным отношениям Николая Гончарова. А именно: что закон «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Пермского края под индивидуальными либо блокированными жилыми домами» дал положительный эффект.

Десятки жителей пермского микрорайона Средняя Курья так и не смогли оформить в собственность свою землю и дома и вынуждены были обращаться к Дмитрию Скриванову за помощью. Во время принятия закона предполагалось переоформление 3729 земельных участков, а на данный момент оно коснулось лишь 10 процентов от этого количества. Как признал министр, с 2014 года по август нынешнего рассмотрено всего 346 заявлений, а удовлетворено и того меньше – 208. Больше всего земельных участков было оформлено в Перми — 185, в Лысьве – 11, в Чайковском районе – 10, в Оханском районе -2.

«Закон не работает, — откровенно заявил Дмитрий Скриванов. — Когда мы его принимали, то рассчитывали, что от него будет конкретная польза: жители легализуют свои участки, которые будут облагаться налогом. Но этого не происходит. Считаю, что проблема в межведомственном взаимодействии. Растет социальное напряжение. Предлагаю протокольно записать, чтобы депутаты следующего созыва вернулись к этому вопросу и продлили действие закона на 2017 год».

Позицию коллеги поддержала и вице-спикер краевого Заксобрания Лилия Ширяева, два года назад бывшая в числе инициаторов закона «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков». «Проблемы в реализации закона есть, — отметила она. — Они связаны с недостаточным вниманием со стороны муниципалитетов, которые никак не могут проснуться. Дело даже не в том, что заявителям отказывают, а в том что самих заявлений очень мало. Люди просто не знают как работает закон».

Предложение Дмитрия Скриванова о продлении закона о земельной «амнистии» на 2017 год было занесено в протокол пленарки и будет поставлено на голосование.