Большая Соснова: мост-убийца ликвидирован

Подвесной мост в деревне Вары Большесосновского района Пермского края демонтирован в связи с тем, что был опасен для граждан и, вероятно, стал причиной гибели 4-летней девочки в июне 2016 года.

Ранее «МВ» писало уже об этой истории. 5 июня девочка гуляла по берегу Сивы с 7-летним старшим братом, потом тот побежал в магазин за мороженым, а когда вернулся — сестры не нашел. Позже ее тело было найдено в реке в километре ниже по течению от места исчезновения.

Факт гибели ребенка проверила прокуратура Большесосновского района и предположила, что случилось это из-за падения девочки с подвесного моста, неумения плавать и сильного течения. При этом мост через Сиву возле Вар представлял собой хлипкое сооружение без перил, на середине провисавшее до воды.

Фактически оно не было оборудовано для прохода граждан, но администрация Черновского сельского поселения никаких мер для обеспечения безопасности людей не предпринимала. Поэтому получила предписание либо отремонтировать, либо демонтировать. Чиновники в сельсовете выбрали самый простой вариант.