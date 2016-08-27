Пожароопасный сезон в Прикамье подошел к концу

В августе нынешнего года на территории края произошло 57 лесных пожаров. Несмотря на то, что летом была аномальная жара, площадь лесных пожаров оказалась в 60 раз меньше по сравнению с 2010 годом.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, с пришедшим похолоданием и ожидаемым в дальнейшем понижением температуры наиболее сложный пожароопасный период в Пермском крае завершился. Максимально интенсивность пожаров отмечалась 16 августа, когда температура воздуха поднялась до +35 градусов и сопровождалась суховеями.

Всего за август в Прикамье зафиксировано 57 природных пожаров. Из них 3 относятся к крупным, их площадь составила более 25 Га. Это возгорания в Краснокамском, Чусовском районах и Кыновском лесничестве. Кроме того, два крупных торфяных пожара на общей площади около 100 га действовали возле Чусового.

«Особенностью пожароопасного периода 2016 года был тот факт, что наиболее сложная ситуация складывалась в центральных и южных районах края. В северных районах температура воздуха была на 2-3 градуса ниже, и выпадало больше осадков. На этом фоне пожароопасность была умеренной, крупных пожаров на севере края не отмечено», — отметили специалисты.

Несмотря на то, что в регионе действовала высокая пожарная опасность, удалось избежать повторения ситуаций в 2010 году. Тогда площадь лесных возгораний в Пермском крае оказалась в 60 раз больше, чем в нынешнем году.