8-летняя девочка погибла в Прикамье, упав в почти пустую бочку

Трагедия произошла 27 августа 2016 года в деревне Шаква Моховского сельского поселения Кунгурского района Пермского края.

На улице Сылвенская, 2 девочка 8 лет упала внутрь закопанной в землю за сараями 200-литровой бочки из-под горюче-смазочных материалов. Емкость служила для сбора дождевой воды, но была заполнена всего на 15 см. Тем не менее ребенку, свалившемуся туда головой вниз, этого хватило, чтобы захлебнуться.

Сообщение об ЧП поступило на пульт районной ЕДДС в 14:40. Взрослые достали малолетнюю потерпевшую еще живой, вызвали скорую, и медики пытались проводить реанимационные мероприятия. Впрочем, спустя три часа борьба за жизнь девочки была проиграна, сообщает портал ТвойКунгур.рф со ссылкой на службу спасения.