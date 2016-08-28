Пермь °
64,74
73,09
бочка закопана
28.08.2016
8-летняя девочка погибла в Прикамье, упав в почти пустую бочку

Трагедия произошла 27 августа 2016 года в деревне Шаква Моховского сельского поселения Кунгурского района Пермского края.

На улице Сылвенская, 2 девочка 8 лет упала внутрь закопанной в землю за сараями 200-литровой бочки из-под горюче-смазочных материалов. Емкость служила для сбора дождевой воды, но была заполнена всего на 15 см. Тем не менее ребенку, свалившемуся туда головой вниз, этого хватило, чтобы захлебнуться.

Сообщение об ЧП поступило на пульт районной ЕДДС в 14:40. Взрослые достали малолетнюю потерпевшую еще живой, вызвали скорую, и медики пытались проводить реанимационные мероприятия. Впрочем, спустя три часа борьба за жизнь девочки была проиграна, сообщает портал ТвойКунгур.рф со ссылкой на службу спасения.

© Сайт пермской общественно-политической газеты «Местное время».
При использовании материалов ссылка на сайт «Местное время» обязательна, цитирование допускается с разрешения редакции. Для сетевых изданий обязательна активная гиперссылка на сайт permv.ru