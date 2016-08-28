Два дома тушили в Перми два часа 67 пожарных

Вечером 27 августа 2016 года огонь бушевал в микрорайоне Январский в правобережной части Орджоникидзевского района Перми.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о горении в частном секторе поступило на пульт в 20:23, и на место выехали 67 человек личного состава на 22 единицах техники.

Тем не менее, локализовать пожар, охвативший два 2-этажных коттеджа с надворными постройками, удалось лишь в 21:26, ликвидирован же он был только в 22:23. То есть, на борьбу с огнем ушло ровно два часа.

Очевидцы, кстати, утверждают в соцсетях, что приезда пожарных дожидались 40 минут: «У меня сестра через несколько домов живет, вся улица перепугалась, сухо, могло дальше перекинуться», — написала Татьяна С.

По данным пермяков, проживающих на Январском, пожар перескочил с одного подворья на другое буквально за 10 минут. К счастью, во время огненного происшествия никто не погиб и не ранен.