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Фото NOISIA, teron.ru
28.08.2016
Крыша упала на пермский мост, а перекресток смыло за квартал

Очередной ураган, пронесшийся по Перми вечером 28 августа, внес свои коррективы и в уличное движение.

Так, на Коммунальном мосту через Каму образовалась гигантская пробка в оба конца, потому что на него рухнула крыша из металлического профнастила, сорванная ветром с одного из зданий на берегу.

Скриншот записи камеры наблюдения
Скриншот записи камеры наблюдения

А между мостом и Речным вокзалом преграду принесло с соседнего перекрестка. Мощным порывом и потоками ливневой воды смыло пластиковое поворотное кольцо, находившееся на пересечении улиц 25 Октября и Советской.

Вынесло же его прямо на Монастырскую, где по счастливой случайности сооружение не столкнулось с проезжавшими по ней машинами.

Фото Регион-59 | Пермь, ВКонтакте
Фото Регион-59 | Пермь, ВКонтакте
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