На пермский мост свалилась крыша бани

Официальные службы силовых ведомств по-прежнему хранят молчание по поводу случившегося на Коммунальном мосту Перми 28 августа дорожно-транспортного происшествия.

Между тем, как сообщили очевидцы, перегородившая транспортную артерию крыша из металлического профнастила, о чем «МВ» уже писало, в буквальном смысле улетела с бани. В районе улицы Спешилова находилась организация, торговавшая и такими срубами, а сверху их защищал от атмосферных осадков именно этот сорванный ураганом огромный лист.

Убирали его с проезжей части слесари, резавшие громадную преграду на куски. Уставшие ждать в пробках пассажиры общественного транспорта тем временем покидали мост пешком. Но в настоящий момент движение транспорта по нему восстановлено.