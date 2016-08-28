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28.08.2016
На пермский мост свалилась крыша бани

Официальные службы силовых ведомств по-прежнему хранят молчание по поводу случившегося на Коммунальном мосту Перми 28 августа дорожно-транспортного происшествия.

Между тем, как сообщили очевидцы, перегородившая транспортную артерию крыша из металлического профнастила, о чем «МВ» уже писало, в буквальном смысле улетела с бани. В районе улицы Спешилова находилась организация, торговавшая и такими срубами, а сверху их защищал от атмосферных осадков именно этот сорванный ураганом огромный лист.

Фото NOISIA, teron.ru
Фото NOISIA, teron.ru

Убирали его с проезжей части слесари, резавшие громадную преграду на куски. Уставшие ждать в пробках пассажиры общественного транспорта тем временем покидали мост пешком. Но в настоящий момент движение транспорта по нему восстановлено.

Скриншот записи камеры наблюдения
Скриншот записи камеры наблюдения
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