В центре Платошино появилось «Яйцо времени»

Центральная площадь села Платошино теперь обустроена скамейками, фонарями, цветами и необычной скульптурой. Торжественное открытие обновленного места отдыха селян прошло при участии депутата Законодательного Собрания Пермского края Дмитрия Скриванова и его коллеги из Земского собрания Пермского района Александра Галкина.

Название оригинального арт-объекта, стоящего теперь в центре населенного пункта, было выбрано не случайно. «Если посмотреть на площадь с высоты, станет понятно, что это циферблат часов. В центре стоит «Яйцо времени», а тропинки, которые расходятся от него лучами — это стрелки», — объяснил глава Платошинского сельского поселения Юрий Левин.

На «Яйце времени» размещены две памятные таблички. Одна из них в честь основания села. Надпись на ней гласит: «Однажды в 1723 году работный человек с Кунгурского завода Платон был оставлен между селениями Кыласово и Янычи охранять оборудование, предназначенное для Егошихинского завода. Долго ему пришлось нести свою вахту – даже дом построил, семьей обзавелся, хозяйством».

Вторая табличка посвящена Анне Манаевой. Она в годы войны руководила колхозом «Муравейный». Тогда ей было всего 24 года. На торжественной церемонии присутствовала дочь Анны – Алевтина Минаева.

«Все мужчины ушли на фронт, настали трудные времена. Мама уходила рано утром, и приходила поздно ночью. Мы ее почти не видели. Она была сильным человеком», вспоминает Алевтина Минаева.

Финальной частью программы открытия центральной площади села стал концерт. В прерывах между выступлениями артистов звучали поздравления.

Юрий Левин, глава Платошинского сельского поселения:

— Площадь с «Яйцом времени» стала визитной карточкой Платошино. Яйцо – это зарождение жизни. Это символ, который есть на нашем поселенческом флаге. Это тот продукт, который долгие годы производила наша «Платошинская фабрика». Спасибо всем тем, благодаря кому это сквер появился.

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Сегодня мы собрались на новой площади в центре Платошино. Она является доказательством того, что село развивается. Это пример того, как должны быть благоустроены территории. Как депутат Законодательного собрания, я всегда выступал за то, чтобы муниципалитетам выделяли средства на благоустройство. Открытие этой площади – результат совместной работы региональных, муниципальных властей и жителей села. Пока люди неравнодушны к своей малой Родине, она будет развиваться и процветать.