Водитель погиб, пассажир ранен, — под Куедой перевернулась Suzuki

ДТП со смертельным исходом случилось 27 августа 2016 года на 22 км автодороги Урада-Ошья-Пантелеевка в Куединском районе Пермского края.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла около 16:40. Мужчина, находившийся за рулем легковой иномарки Suzuki, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где перевернулась.

Водитель в результате этого кульбита получил ранения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Его пассажиру, 26-летнему парню, повезло больше. Молодой человек выжил и госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ближайший населенный пункт там — деревня Батманы, уточнили в прикамском ГУ МЧС.