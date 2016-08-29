Дмитрий Скриванов: «Мы активно продвигаем комплекс ГТО в Пермском крае»

В селе Усть-Кишерть 27 августа состоялся спортивный праздник «Всегда в движении!». На стадионе собрались лучшие спортсмены района, ветераны спорта, зрители и почетные гости – депутаты краевого Законодательного собрания Дмитрия Скриванов и Александр Третьяков.

На открытии праздника состоялось торжественное шествие, в котором приняли участие представители всех сельских поселений Кишертского района. Посмотреть, как сейчас проходят соревнования, пришел и Леонид Петрович Дробишевский — легенда Кишертского района, бывший директор Кишертской школы, Герой Социалистического труда с орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».

Перед стартом соревнований почетные гости и глава района Тамара Конопаткина со сцены поздравили всех присутствующих с Днем физкультурника.

Тамара Конопаткина, глава Кишертского района:

— Спорт формирует характер, учит преодолевать трудности. Сегодня впервые на нашем празднике мы даем старт марафону «Кишертский треугольник» на дистанцию 12 км. Это межрайонный марафон – в нем принимают участие спортсмены из Кишерти, Суксуна, Кунгурского и Ординского районов. Из сюрпризов – сегодня у нас будут сдавать нормы ГТО два депутата Законодательного собрания – Дмитрий Скриванов и Александр Третьяков. Уверена, что у них все получится! С праздником спорта! Новых спортивных высот!

Пока спортсмены бежали марафон, все желающие могли прямо на стадионе сдать нормы ГТО. Поддержать тех, кто готовился к испытаниям, пришли и обладатели заветных значков.

— Я с детства занимаюсь спортом — волейболом, баскетболом, хожу в тренажерный зал, бегаю. На выпускном в этом году получила серебряный значок за сдачу норм ГТО. Было очень волнительно. Надеялась на золотой значок, но получился только серебряный. Но все равно настроение все равно на высоте, — делится впечатлениями Дарья Мохнаткина.

Проверить, как исполняется указ президента Владимира Путина о сдаче норм ГТО решили и депутаты Законодательного Собрания края — Дмитрий Скриванов и Александр Третьяков. Они лично протестировали работу мобильного центра.

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Мы сегодня в Пермском крае активно продвигаем комплекс ГТО. Работает региональный центр тестирования, который регулярно выезжает в разные муниципалитеты и дает возможность пройти тестовые испытания всем желающим, как сегодня в Кишертском районе. И каждый раз выстраиваются очереди желающих попробовать свои силы. Я как депутат Законодательного собрания уверен, что власти всех уровней должны поддерживать развитие физической культуры и спорта в Пермском крае.

Александр Третьяков также отметил, что депутаты Законодательного собрания всегда поддерживали развитие спорта в Пермском крае.

Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— В прошлом году появился новый закон о развитии физической культуры и спорта в Пермском крае. И, конечно, развитие массового спорта там стоит отдельной строкой. Мы продолжаем строить межшкольные стадионы. Мы видим заинтересованность населения, муниципальных властей в том, чтобы появилось как можно больше спортивных объектов.