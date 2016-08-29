Лукойловцы в Перми празднуют День нефтяника и юбилей компании

В Перми проходят мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, а также 25-летию компании «ЛУКОЙЛ».

Во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина прошло награждение лучших сотрудников 17 предприятий Пермского края, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ». Торжественная церемония прошла при участии руководителей компании, а также представителей городских и краевых властей, которые вручили лучшим сотрудникам предприятий государственные, министерские, краевые и корпоративные награды. Во время праздничной церемонии чествовали и трудовую династию Мироновых, общий стаж которой составляет 135 лет.

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков в своей приветственной речи рассказал о социальной ответственности компании, которая была ее отличительной чертой на протяжении всей истории:

— 25 лет — это тот возраст, когда происходит становление, — заявил Олег Третьяков. — Это взращенные специалисты, которые работают во всех уголках земного шара. За 10 лет работы соглашения Пермского края с компанией «ЛУКОЙЛ» было инвестировано 18 млрд рублей, были построены и реконструированы порядка 115 школ, 75 фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, 71 культурный и спортивный комплекс. Кроме того, сегодня много проектов в стадии разработки.

За 25 лет предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в крае реализовали 15 социальных проектов, открыли новые месторождения, увеличили объемы добычи нефти. Например, за 2015 год «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыло 15 млн тонн нефти и 1,7 млрд м3 газа.

Награды лучшим работникам компании вручил советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Жуков:

— Мы гордимся, что работаем на лучших дочерних предприятиях компании «ЛУКОЙЛ», которая осуществляет свою деятельность в Прикамье. Это «ПермНИПИнефть» (комплексная научно-исследовательская работа), «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (добыча нефти и газа», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (переработка) и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (сбыт нефтепродуктов).

Кроме того, в рамках празднования 27 августа в Перми прошел IX корпроративный чемпионат по гребле на лодках класса «Дракон» среди лукойловцев.

Соревнования на дистанции 400 метров прошли на Мотовилихинском пруду, и даже переменчивая погода не помешала сотрудникам и болельщикам провести яркий спортивный праздник.

После напряженной борьбы лучший результат показала команда филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», причем как в мужском, так и в смешанном классе.

— У нас такая сильная, сплоченная команда, — поделилась впечатлениями от победы директор филиала «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова. — Может быть, кто-то и был сильнее нас, но мы были единой командой. Мы больше всех хотели победить и принести эту победу институту.

Красочное мероприятие завершилось награждением команд и праздничным концертом. Победителей вручили памятные грамоты и кубки.