Начат ремонт Чусовского моста в Перми — подрядчик попадался на взятке

Ремонт Чусовского моста в Перми все-таки начат — впервые за пять лет, но по сокращенному варианту. Хотя пробки в любом случае вырастут.

Как рассказали «МВ» в министерстве транспорта Пермского края, на автомобильном мосту через Чусовую, соединяющем Восточный обход краевого центра и трассу Пермь-Березники, с 29 августа по 20 сентября будут проводиться работы по замене асфальтобетонного покрытия. При этом ремонт пройдет на полосах поочередно — на одной с возможностью проезда по смежной и наоборот.

Тем не менее, минтранс предполагает возможные затруднения в движении автотранспортных средств и предлагает водителям учитывать данную информацию.

По данным издания, выполнением подряда занимается ООО «Евродорстрой», выигравшее усеченный тендер — стартовой максимальной стоимостью в 14,1 млн рублей (контракт заключен 29 июля). Между тем, начиная с прошлого года власти неоднократно пытались разместить заказ на ремонт ценой в 83,5 млн рублей, о чем «МВ» уже писало, но желающих так и не нашлось. Кроме ООО «Строй Проект», чья заявка была признана в мае 2016 года не соответствующей требованиям.

При сравнении технических заданий дорогого и дешевого подрядов видно, что в усеченном варианте не предусмотрены ремонт железобетонных плит: локальное восстановление дефектных и разрушенных участков, усиление арматурой, восстановление антикоррозийного покрытия, — и замена железобетонных карнизов. Таким образом, работы будут носить лишь косметический характер.

Добавим, что, как ранее писало «МВ», прежний руководитель ООО «Евродорстрой», отец нынешнего директора Левона Абрамяна попался на даче взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий — предложил 2 млн рублей сотруднице фискального ведомства. За это учредитель провел в СИЗО 10 месяцев, после чего был оштрафован на 50 млн рублей.