Неизвестные вандалы спилили крест с вершины горы Крестовой в Губахе

Гора Крестовая возле города Губаха Пермского края, где ежегодно проводится фестиваль «Тайны горы Крестовой», примерно в середине августа лишилась креста, установленного на вершине 5 лет назад.

Восьмиконечный православный деревянный крест был спилен неизвестными бензопилой и сброшен вниз, сообщает сайт «Новая Губаха». Простояло сооружение с 10 июня 2011 года — с тех пор, как его воздвигли там местные казаки при поддержке горнолыжного центра.

О начале какой-либо полицейской проверки по факту очевидного вандализма пока ничего неизвестно. Крест на горе Крестовой считался символом этого шахтерского города.