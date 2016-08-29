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Момент установки креста, скриншот видео
29.08.2016
Неизвестные вандалы спилили крест с вершины горы Крестовой в Губахе

Гора Крестовая возле города Губаха Пермского края, где ежегодно проводится фестиваль «Тайны горы Крестовой», примерно в середине августа лишилась креста, установленного на вершине 5 лет назад.

Восьмиконечный православный деревянный крест был спилен неизвестными бензопилой и сброшен вниз, сообщает сайт «Новая Губаха». Простояло сооружение с 10 июня 2011 года — с тех пор, как его воздвигли там местные казаки при поддержке горнолыжного центра.

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Фото «Новая Губаха»

О начале какой-либо полицейской проверки по факту очевидного вандализма пока ничего неизвестно. Крест на горе Крестовой считался символом этого шахтерского города.

крест губаха
Фото ВКонтакте
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