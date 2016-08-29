Пес сдох от бешенства на глазах у кудымкарских ветеринаров

Заболевший бешенством пес издох от него прямо при осмотре ветеринарами Кудымкарской СББЖ.

Как рассказали «МВ» в управлении Россельхознадзора по Пермскому краю, 17 августа 2016 года в станцию по борьбе с болезнями животных города Кудымкара обратился житель улицы Яковкина, заподозривший, что у его собаки бешенство. Якобы симптомами были несвойственная агрессия и неадекватное поведение.

Но когда специалисты СББЖ решили осмотреть животное, его вдруг скрутила судорога, и четвероногое неожиданно умерло. На следующий день взятый для анализа паталогический материал ветеринары столицы Коми округа отправили для исследования в Пермь, и диагноз подтвердился.

Теперь государственная ветеринарная инспекция готовит необходимый пакет документов для назначения краевыми властями карантина по бешенству в Кудымкаре в пределах улиц Яковкина, 10 и 10а, Ленина, 72 и 74, а также Давыдова, 6а1 и 6а2.