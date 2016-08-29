Ребенок и его мать пострадали в ДТП под Краснокамском

На трассе «Подъезд к Перми от М7 Волга» случилось ДТП, в котором пострадали 7-летний ребенок и его мать.

Согласно информации Краснокамского городского поселения от 29 августа, они ехали со стороны Нытвы пассажирами «Лады-Калины», которой управлял мужчина 38 лет.

На 450 км водитель отечественной машины допустил ошибку, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение своей машины с попутной иномаркой Volkswagen.

К счастью, и женщина 1968 года рождения, и ее сын были пристегнуты: она — ремнем безопасности, он — детским удерживающим устройством ФЭСТ. Иначе тяжесть их травм была бы больше.