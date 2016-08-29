Трехнедельный труп выловлен из колодца села в Пермском крае

В колодце села Сретенское Ильинского района Пермского края 27 августа был обнаружен труп мужчины, пропавшего без вести около трех недель назад.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, родственники и знакомые потеряли 57-летнего селянина в начале августа 2016 года, но все это время он находился в источнике водоснабжения. Предположительно, гражданин свалился туда в состоянии алкогольного опьянения и захлебнулся.

Внешний осмотр тела погибшего не выявил каких-либо следов борьбы или самообороны, которые указывали бы на насильственный характер смерти. Тем не менее, для выяснения ее причины назначена судебно-медицинская экспертиза.