В прикамской больнице для душевнобольных отсутствовал душ для персонала

Только благодаря вмешательству судебных приставов руководство одной из больниц пермского Верхнекамья обеспечило персоналу душ.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального УФССП, в отдел по Березникам и Усольскому району поступил исполнительный документ, согласно которому ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница №10» должно было устранить нарушение санитарных правил и обеспечить персоналу двух своих отделение наличие душа. Соответствующее предписание было выдано прикамским управлением Роспотребнадзора и подтверждено решением суда.

Как того и требует закон, постановление о возбуждении исполнительного производства приставы вручили главврачу учреждения и предупредили его об административной и уголовной ответственности, а также о грядущих штрафных санкциях в отношении юридического лица. В результате, персонал стационаров КПБ-10 получил в распоряжение для своих нужд отдельное помещение, оборудованное душевыми.