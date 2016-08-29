ЁПТ-мобиль: пермяк превратил гироскутер в удобную гироколяску

Когда тебе 32, голова на плечах, и руки растут из нужного места, то самое время начать создавать вещи, способные изменить мир. И пермяк Дмитрий Заворин один из таких людей. Просто взял гироскутер, повертел его в руках, да и усовершенствовал. Теперь это – ЁПТ-мобиль.

— Почему ЁПТ? В пику несбывшемуся Ё-мобилю?

— И это тоже. Но можно же расшифровать. Например, Electric Perm Transport.

— Это твоя первая такая работа?

— Ну, как сказать. Год назад я славно потрудился на частном пермском заводе по изготовлению детских лабиринтов, сделал пару реплик китайских аттракционов, один из которых до сих пор работает в развлекательном центре в Нальчике. Еще – так называемый «шар хомяка», он же – гидророллер. Такой прозрачный шар, куда залазишь, и можно передвигаться по воде. И для себя периодически что-нибудь конструирую.

— А как идея пришла гироскутер переоборудовать?

— Было две штуки и не работали. Заказывал запчасти, потом поменял всю электрику – наладил. Сделал влагозащиту, чтобы от луж уберегала. А потом решил поставить туристический стульчик, и оказалось, что так будет здорово. В комплектации, конечно, есть тележка, но когда в ней едешь, то очень низко получается. Зато в моем варианте – нормальная высота. Ручки-рычаги сначала сделал небольшие, но теперь увеличил, и стало удобнее.

— Как далеко и с какой скоростью это сооружение передвигается?

— У этого до 20 км/ч, вроде бы. Вот сегодня с утра приехал в политех, пока занят был – оно подзаряжалось. От обычной розетки в 220 вольт. Вообще, заряжается 2,5 часа и такое же время ездит. Но купил тройку 12-вольтовых аккумуляторов, в параллели будет 36 вольт, и когда приспособлю, дальность хода должна втрое увеличиться. То есть, если сейчас – 12-15 км, то будет 36-45.

— Дополнительная же масса – лишняя нагрузка.

— Тут все нормально. Гироскутер берет 100-120 кг, плюс часть нагрузки перераспределена на переднее колесо. А я вешу 80, то есть, запаса хватает.

— В дождь сложновато будет выезжать?

— Товарищ уже пообещал сделать корпус из стеклопластика – как защиту от атмосферных осадков. Тогда и от погоды зависимость уменьшится.

— Зато тяжесть…

— Сам гироскутер – 13,5 кг. С моими платами и влагозащитой – 14. Стул с рычагами – плюс 7 кг примерно. То есть, чуть больше 20 килограммов. Если еще стеклопластиковый корпус – то 25. Вполне подъемно. Приехал к дому, занес в лифт, и все. Автомобилистам еще лучше: лежит в багажнике, а при необходимости вынимается. Машина – на парковке, человек – на ЁПТ-мобиле.

— И во сколько обойдется такое переоборудование, считал?

— Думаю, что себестоимость около 50 тысяч рублей получится, включая цену самого гироскутера. Если, например, сравнивать с электрическими инвалидными колясками, то те, которые за такие же деньги, гораздо тихоходнее – 6-8 км/ч. А те, что ездят со скоростью 20 километров в час, и стоят под 700 тысяч рублей. Так что они моему ЁПТ-мобилю – не конкуренты. А если попробовать поставить в качестве электропитания солнечные батареи, то и по Европе не стыдно будет прокатиться.

— Неужто сейчас стыдно?

— Тут такое дело. Мама меня понимает и мои начинания поддерживает. Но подруга – та считает, что просто на гироскутере передвигаться – это круто, а на ЁПТ-мобиле – смешно. Между тем, есть у меня идея доехать на нем до Кунгура. Естественно, надо подготовиться, и по пути – подзаряжаться, но, думаю, должно получиться.

P.S. Честно говоря, когда мы договаривались с Дмитрием о встрече, то понятия не имели, что это – именно тот человек, который в марте взял и на собственные деньги отремонтировал автобусную остановку на улице Карпинского. В пику бездействующим чиновникам. И уж тем более никто в редакции не догадывался, что Заворин возглавляет съемочную группу сериала про американский футбол в Перми. Эти подробности вскрылись уже в ходе личного общения и, вероятно, станут темой другого материала об этом молодом человеке 32 лет с головой на плечах и руками, растущими из нужного места.