Баскетбольным болельщикам в Перми предложат переименовать БК «Парма» в «Урал-Грейт»

Завтра, 31 августа, на матче Сборной России против Сборной Боснии и Герцеговины в холле УДС «Молот» состоится голосование по выбору названия пермского баскетбольного клуба «Парма».

Голосование инициировано в связи с частыми вопросами болельщиков, предлагающими перед участием команды в чемпионате Единой лиги ВТБ дать ей имя легендарного клуба «Урал-Грейт».

Сегодня, 30 июля, аналогичный опрос пройдет в прямом эфире радио «Эхо Перми» — в 15:00, в передаче «Дневной разворот». Слушателям предложат на выбор два названия: «Урал-Грейт» или «Парма».

Напомним, «Урал-Грейт» — пермский профессиональный баскетбольный мужской клуб, двукратный чемпион России, победитель Северо-Европейской баскетбольной лиги и участник Евролиги ULEB. Из-за проблем с финансированием клуб прекратил свое существование в 2009 году.