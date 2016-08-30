Главный федеральный инспектор посетил строящийся в Добрянке дом для детей-сирот

В воскресенье, 28 августа, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков посетил больницу в Полазне и строящийся в Добрянке дом для детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба ГФИ, в больнице в поселке Полазна Игорь Цветков пообщался с персоналом о необходимости строительства нового больничного корпуса. В ходе беседы сотрудники учреждения высказали озабоченность по поводу прекращения функционирования ряда профильных отделений, сокращения сотрудников и наличия кредиторской задолженности.

Кроме того, представитель полпреда президента в ПФО побывал на объекте бывшего главного корпуса районной больницы. После реконструкции в здании будет устроено 231 квартира, 160 из которых предназначены для детей-сирот. Работы должны завершиться к концу 2016 года.

Игорь Цветков отметил, что в адрес приемной поступают обращения граждан по поводу качества строительства дома, и порекомендовал обращать пристальное внимание на данный вопрос.