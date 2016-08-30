Из Перми готовятся чартеры в Анталью

Турция понемногу возвращается как туристическое направление. Так, уже в сентябре из Перми в Анталью отправится первый чартерный рейс.

Произойдет это 13 сентября. Следующий чартер — 22 сентября, затем будут два в октябре — 3 и 14 числа. Решилась на подобные перевозки из столицы Прикамья, по данным ассоциации туроператоров России, только одна компания. Она же с 6 сентября запускает чартеры из Самары, с 7-го — из Нижнего Новгорода и Петербурга, а после Перми — еще и из Омска. В октябре должно открыться и египетское направление.

Следует отметить, что по сравнению с первыми рейсами в Турцию после потепления отношений между нею и Россией цены уменьшились примерно на одну пятую, хотя по-прежнему «все включено». Условием восстановления чартерных перевозок со стороны РФ было усиление мер безопасности в аэропортах. В ответ Турция гарантировала более жесткий досмотр 20 процентов пассажиров и дополнительный осмотр самолетов.

Пассажирское авиасообщение с Турцией прекратилось после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком, но этим летом премьер Дмитрий Медведев возобновил чартерные полеты своим указом. Хотя пока из Перми лишь 6 августа 180 человек отправились в Даламан. Путевки стоили по 35 тысяч рублей.