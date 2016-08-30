Прикамские УФАС и силовики ударят по картелям

О взаимодействии при выявлении картелей договорились 29 августа Пермское УФАС РФ, силовые и надзорные ведомства региона.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе прикамского подразделения антимонопольной службы, в совещании, проведенном начальником управления по борьбе с картелями ФАС России Андреем Тенишевым, участвовали представители региональных ГУ МВД, СУ СКР и прокуратуры.

Напомним, картельный сговор — неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары и услуги по определенной цене. Антимонопольщики не имеют полномочий для проведения оперативно-розыскных мероприятий по таким договоренностям, но силовики готовы оказать помощь.

Кроме того, ФАС может лишь накладывать штрафы, но серьезных нарушителей они, как правило, не останавливают. «Не чистые на руку организации порой готовы платить любые штрафы и работать дальше, поэтому речь идет об уголовной ответственности владельцев, директоров, топ-менеджеров компаний, участвовавших в картельном сговоре. Уголовное наказание — это компетенция правоохранительных органов», — пояснил Андрей Тенишев.

Наконец сотрудничество ФАС и правоохранительных ведомств позволяет бороться с коррупционными проявлениями при госзаказе. Поскольку зачастую в сговор бывают вовлечены и чиновники, проводящие тендерные закупки. Первичные признаки таких нарушений могут выявлять антимонопольщики, но установление и доказывание фактов коррупции — прерогатива силовиков.

Добавим, что только за первую половину 2016 года Пермское УФАС возбудило 168 дел по предполагаемым картелям, доказан факт сговора двух организаций на миллиардном аукционе по строительству обхода Чусового, раскрыт сговор трех пермских организаций на более чем сорока аукционах по ремонту и строительству в Удмуртии, Кировской области и Пермском крае.