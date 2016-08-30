Кадр с открытого собрания работников свинокомплекса 24 июня 2016 года. На нем было принято решение обратиться к президенту РФ, чтобы власти страны помогли сохранить градообразующее предприятие

Профсоюз Пермского свинокомплекса снова убедили отказаться от митинга

Митинг против развала Пермского свинокомплекса, который должен был пройти сегодня, 30 августа, в поселке Майский, перенесен.

Вместо него решено провести «открытое собрание коллектива» в здании местного ДК. Как сообщили «МВ» в общественном совете поселка, такое решение принято первичной профсоюзной организацией свинокомплекса.

«Их снова запугали», — считает наш собеседник.

Решение было принято на собрании профкома накануне, 29 августа. Как сообщает «Новый компаньон», на нем присутствовали прокурор Краснокамска, начальник городского УВД, представители районных и городских властей, а также глава краевого минсельхоза.

По словам главы профсоюзной организации АО «Пермский свинокомплекс» Рамиля Кунафина, представители власти настаивали на том, чтобы провести митинг после выборов 18 сентября, однако было найдено компромиссное решение: вместо акции протеста проведут «открытое собрание» в доме культуры, не меняя даты.

Напомним, это уже второй митинг в Майском, отмененный в обмен на обещания властей. Первый должен был пройти еще 14 июля, но от его проведения было решено отказаться после встречи с представителями краевой администрации, на которой были получены обещания нормализовать ситуацию на краевом предприятии. Поводом для митинга, назначенного на сегодня, стало именно неисполнение решений, принятых на том совещании.

Напомним, с 2015 года имущество ОАО «Пермский свинокомплекс» (100% акций в собственности Пермского края) находится в аренде у структур омского ЗАО ГК «Синергия». Представители арендатора публично обещали вложиться в модернизацию предприятия, а также увеличить выпуск продукции, и неоднократно повторяли эти обещания в СМИ. Однако сотрудники бьют тревогу: арендаторы загоняют предприятие в долги, откорм свиней так и не налажен, персонал сокращают, зарплаты задерживаются.