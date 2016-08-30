В Перми на рельсах погиб человек

Вечером 29 августа с 1435 километра шестого пикета станции Пермь II Свердловской ЖД поступило сообщение об обнаружении на стрелках трупа сбитого поездом молодого человека.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, тело 27-летнего мужчины было найдено около 17:20 на пермской окраине.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, но пока конкретные обстоятельства смерти не ясны.

Опрошены очевидцы и дежурный по станции Пермь II, устанавливаются поезд и поездная бригада, допустившая смертельный наезд, назначена судебно-медицинская экспертиза.