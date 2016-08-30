Трасса на Екатеринбург: подряд на 2,67 млрд рублей пермским властям не доверили

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило о проведении конкурса с ограниченным участием по подряду на реконструкцию федеральной трассы Пермь-Екатеринбург на участке с 13,815 км до 33,415 км (второй пусковой комплекс).

Этот промежуток Р-242, примерно от Фролов до Бершети, — как раз тот, от которого был отлучен прежний подрядчик — АО «Строительное управление №1», с которым властям Прикамья пришлось судиться, чтобы прогнать. На сей раз подрядом стартовой максимальной стоимостью в 2,675 млрд рублей из российского дорожного фонда займутся напрямую в «Уралуправтодоре».

Несмотря на прежние заверения регионального министра транспорта Алмаза Закиева о скором создании федеральной дирекции прямо в Перми и передаче туда полномочий, прием заявок на тендер, их рассмотрение и даже общественное обсуждение госзаказа ценой более миллиарда жестко привязано к Екатеринбургу.

Первый этап общественных слушаний по вновь объявленному конкурсу на второй пусковой комплекс трассы уже состоялся. Присутствовали три специалиста «Уралуправтодора», и больше не было никого (см. скан протокола). Будут ли допущены к тендеру пермские компании, а рассмотрение заявок назначено на 28 сентября, — тоже под вопросом.

Добавим, что на выполнение всех объемов работ потенциальному исполнителю дается два с половиной года. Соответственно распределены и финансовые ассигнования: в 2016 году — 19,8 млн, в 2017-м — 969 млн, и в 2018-м — 1,6 млрд рублей. Окончание всех работ, согласно проекту государственного контракта, должно случиться не позднее 19 октября 2018 года.