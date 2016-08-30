Трое малолетних детей и женщина погибли в огне на Чайковской

Пожар с человеческими жертвами произошел в ночь на 30 августа 2016 года в поселке при станции Чайковская Свердловской железной дороги — в Нытвенском районе Пермского края.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, горел частный дом на улице Луговая. По информации прикамского СУ СКР, после тушения огня пожарные обнаружили на пепелище четыре трупа: три детских и один женский.

По предварительным данным, хозяйка и дети полтора года, шести и восьми лет задохнулись в дыму. Отец семейства на тот момент находился на заработках. Причины трагедии — в сеть были включены сразу четыре электрообогревателя, и она не выдержала.

По факту массовой гибели людей на пожаре, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления следкома.