В Перми увековечили имя легендарного руководителя Пермского моторостроительного завода

В понедельник, 29 августа, в Перми состоялось торжественное открытие сквера имени легендарного директора Пермского моторостроительного завода Михаила Субботина.

Сквер расположен напротив проходных «Пермских моторов», рядом с памятником «МиГ на взлёте». На праздник собрались сотрудники предприятия, родственники Михаила Субботина и люди, которые помнят и чтят этого великого человека.

Михаил Иванович Субботин работал директором Пермского моторостроительного завода им. Я. М. Свердлова с 1956-го по 1973 годы — 17 лет, дольше любого другого руководителя завода. Именно поэтому в небо в честь открытия сквера было отпущено ровно 17 шаров.

При Субботине на «Пермских моторах» началось производство вертолетных редукторов, реактивных двигателей и ракет-носителей. За время его руководства предприятие построило 360 тысяч кв. м жилья для заводчан и их семей — треть всего жилья, построенного за историю завода. При нем начали застраиваться микрорайоны Южный, Октябрьский, «Зеленка», жилые кварталы в центре города.

На открытии сквера присутствовал сын Субботина – Вячеслав Михайлович:

— Для нашей семьи сегодня большой день, — обратился со сцены к собравшимся Вячеслав Субботин. — Сегодня со мной пришла сестра, наши дети, внуки и правнуки. Нам очень приятно, что сквер напротив проходных завода назван именем отца. Ведь это место является узловым — представители старшего поколения помнят, сколько людей по утрам проходили здесь на работу. Здесь ходил и отец. Мы благодарны за то, что сегодня через название сквера его имя увековечено.

— Сегодня исторический день в жизни Пермского моторостроительного комплекса — мы открыли сквер имени Михаила Ивановича Субботина. При нем завод «рванул» в своем развитии — увеличилась численность рабочих, выросли темпы производства. Решалось множество социальных вопросов для жителей Свердловского района и Перми в целом, — заявил в своем поздравительном слове директор «Пермских моторов» Сергей Попов. — У нас есть улицы имени Швецова и Солдатова. Сейчас появился сквер имени Субботина. Я хочу пожелать, чтобы на карте Перми становилось все больше мест, связанных с жизнью промышленных предприятий города и людей, которые на них работают.

Депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов заявил, что одна из главных задач власти сегодня — всесторонне поддерживать предприятия, стратегически важные не только для Пермского края, но и для всей страны.

— Как депутат Законодательного собрания, я понимаю, насколько важны инвестиции в пермские заводы. Я всегда поддерживал программы, которые способствуют привлечению инвестиций в пермскую промышленность. В настоящее время, на мой взгляд, очень важно, чтобы и региональные, и федеральные власти объединили усилия для создания технополиса «Новый Звездный». Это проект, реализацию которого контролирует президент Владимир Путин. Это, действительно, новая страница истории предприятия, Пермского края, России.