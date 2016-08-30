Вячеслав Белов: «Вины перевозчиков, в том, что у них отсутствуют карты маршрутов, нет»

Водители пригородных и межмуниципальных автобусов в Пермском крае продолжают получать штрафы за отсутствие необходимых документов на осуществление перевозок.

Штрафы за отсутствие документов уже получили несколько водителей. По словам главного государственного инспектора Госавтодорнадзора по Пермскому краю Владимира Котова, ведомство обязано наказывать перевозчиков за отсутствие дорожных карт:

— Общее мнение у всех одинаковое: закон есть, и его нужно исполнять. Минтранс настаивает, что они не успели. А нам что делать? Закон тогда не исполнять? — цитирует руководителя ведомства «Эхо Перми».

Напомним, свидетельства и карты маршрутов для осуществления перевозок предприятиям, работающим на пригородных и межмуниципальных направлениях, министерство транспорта Пермского края было обязано выдать еще до 15 июля 2016 года. Штраф за отсутствие этих документов — 5 тыс. руб. для водителя и 300 тыс.руб. — для компании-перевозчика.

Накануне этот вопрос обсуждался на круглом столе, проведенном по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей.

— По большому счету, понимание было достигнуто только между управлением государственного автодорожного надзора, перевозчиками и уполномоченным, а министерство транспорта не услышало всех остальных, — рассказал об итогах совещания предприниматель Игорь Сасунов. — Управление государственного автодорожного надзора сейчас накладывает на перевозчиков штрафы в рамках своих полномочий, но эти штрафы наложены из-за бездействия министерства транспорта. Данные штрафы, конечно, будут оспорены в суде, и перевозчики докажут свою правоту, что они не виноваты в том, что у них отсутствуют карточки.

Как сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, по итогам заседания Минтрасу были вынесены рекомендации:

— Мы рекомендовали министерству транспорта выдать перевозчикам карты маршрутов до проведения конкурсов на право осуществления перевозок либо по обращениям перевозчикам выдать им письменные отказы в выдаче таких карт маршрутов, — пояснил бизнес-омбудсмен. — Для чего это нужно? Чтобы при проведении проверок они не привлекались к административной ответственности. Потому что в любом случае вины перевозчиков в том, что у них отсутствуют карты, нет.

Ранее Вячеслав Белов получил ответ от прокуратуры на свой запрос, согласно которому прокуратура будет требовать от Минтранса исполнения своих обязательств.

Напомним, формальным поводом для невыдачи документов в Минтрансе называли переход на новый формат распределения маршрутов, на конкурсной основе. Первый такой конкурс был аннулирован по требованию Пермского УФАС, которое усмотрело в конкурсной документации и разбивке маршрутов на крупные «суперлоты» признаки ограничения конкуренции.