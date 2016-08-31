Пермские троллейбусы остались без напряжения

Утром 31 августа произошла авария в дорожном энергохозяйстве «ПермГорЭлектроТранса» — из-за этого в части города прекратилось движение троллейбусов.

Как сообщили «МВ» в Пермской дирекции дорожного движения, троллейбусная пробка наблюдалась по правой полосе Шоссе Космонавтов вплоть до площади перед Центральным рынком — отсутствовало напряжение в контактной сети.

В свою очередь, пресс-секретарь ПГЭТ Анна Орлова пояснила «МВ», что зона аварии была протяженней: от остановки «Динамо» по улице Пушкина до остановки «ул. Мильчакова» по Шоссе Космонавтов. Отключение электроэнергии произошло в 08:05.

Продолжался мини-коллапс до 08:45, и в течение 40 минут троллейбусы №10 и №12 двигались по измененному маршруту. Затем с неисправностью справилась ремонтная бригада предприятия. Обрыва проводов не было, уточнили в ПГЭТ.