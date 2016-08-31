Дело банды хакеров, обчистивших счета массы россиян, направлено в суд

В совершении краж организованной группой с причинением значительного ущерба обвиняются трое россиян, использовавших вредоносный вирус для удаленного незаконного списания денег со счетов пользователей SMS-сервиса «Мобильный банк» одного из крупных финансово-кредитных учреждений страны.

О масштабе дела говорит тот факт, что утверждал обвинительное заключение и передавал материалы в Советский районный суд Томска заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин. Впрочем, пока потерпевшими признаны лишь три человека: из Камчатского и Пермского краев и Удмуртии.

Расследование по еще более чем ста эпизодам продолжается, сообщает пресс-служба надзорного органа. Вместе с тем известно, что в прошлом году МВД заявляло о задержании разработчика троянской программы «5 рейх», с помощью которой были обчищены счета большого количества граждан.

Тогда же информационное агентство FlashNord распространило информацию о хищениях у 20-30 тысячах клиентов Сбербанка, пользовавшихся SMS-сервисом «Мобильный банк». Но в самом Сбере это не подтвердили, ответив «Газете.Ru», что не отмечают повышенного фона обращений клиентуры.

Добавим, что «5 рейх» представлял угрозу лишь для владельцев android-гаджетов. Самоустанавливаясь на мобильное устройство, троян запрашивал баланс привязанной к телефонному номеру банковской карточки и осуществлял переводы денежных средств жертв на счета, подконтрольные хакерам.

Из материалов переданного в суд дела следует, что в 2014 году житель Томска Роман К. познакомился с разработчиком вируса и решил создать организованную преступную группу с целью совершения вышеописанных краж. В эту хакерскую банду он привлек также Константина Г. и Станислава Г.