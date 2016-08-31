Должник из «Реальных пацанов»: у Арменки арестовали пустые стены

Явившись к популярному актеру из телесериала «Реальные пацаны» Армену Бежаняну взыскивать долг в 420 тысяч рублей, приставы Осинского района арестовали все, что было, — пустые стены.

Кирпичное здание площадью 540 квадратных метров оказалось единственным ликвидным имуществом киношного сожителя Марины Федункив, исполняющей в сериале маму главного героя. Как рассказали «МВ» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, еще он имеет автомобиль, но тот находится в залоге.

Между тем, долги надо как-то возвращать — в сводном производстве девять исполнительных документов: по взысканию в пользу физических и юридических лиц, налоговой службы, МЧС и ГИБДД. И теперь арестованное строение будет выставлено на торги, чтобы вырученные деньги пошли на погашение задолженности.