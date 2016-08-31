Ольга Ковтун все-таки покинет пост министра здравоохранения Прикамья

Сразу несколько источников сообщили «МВ», что министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Ковтун все-таки оставит свой пост. Руководить региональным минздравом станет действующий замминистра Вадим Плотников. Пока он будет назначен исполняющим обязанности министра. Решение может быть принято уже завтра, 1 сентября.

Собеседник в региональном минздраве сообщил, что уже два месяца непосредственное управление ведомством осуществляет Вадим Плотников.

«Он уже принял все дела, реально министерством руководит он, фактически назначение осталось только оформить распоряжением председателя правительства. С вероятностью 99% он будет утвержден в этой должности», – рассказал знакомый с ситуацией источник.

Собеседник в медицинском сообществе рассказал, что ранее существовали договоренности, согласно которым Ольга Ковтун оставит должность министра здравоохранения после единого дня голосования 18 сентября, но «до октября-ноября сохранит пост вице-премьера». Это якобы ей необходимо, чтобы наработать необходимый стаж на государственном посту. Другой источник рассказал, что сейчас Ольга Ковтун находится в Германии, оттуда она поедет в Российскую академию наук, членом-корреспондентом которой планирует стать.

Еще один собеседник «МВ» рассказал, что Ольга Ковтун будет курировать деятельность медицинского кластера в микрорайоне Академический в Екатеринбурге: «Она уже вовсю принимает дела», – пояснил он.

Отметим, что ранее информационное агентство «URA.Ru» сообщило, что специально под Ковтун создается должность первого проректора по стратегическому развитию Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), который координирует создание кластера. «Следующий шаг – назначение Ковтун на должность ректора университета, действующему ректору в связи с возрастом полномочия не продлят», – предполагает собеседник.

Дозвониться до председателя регионального правительства Геннадия Тушнолобова не удалось – он не отвечал на звонки журналистов «МВ». Вадим Плотников комментировать сведения отказался.

Ольга Ковтун была назначена вице-премьером краевого правительства по социальным вопросам в январе 2015 года. В июле после увольнения Анастасии Крутень зампред лично возглавила пермский минздрав. В последний год Ольга Ковтун подвергалась активной критике со стороны депутатов Законодательного собрания, региональных отделений партии «Справедливая Россия» и ОНФ.

Вадим Плотников стал заместителем министра здравоохранения в марте 2016 года. Ранее он работал главврачом ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер».