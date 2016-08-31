Пермский край могут лишить денег «Платона» — отберут обратно

30 августа заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Григорий Прокуронов обсудил с представителями Приволжского, Уральского и Сибирского округов расходование денег, выделенных из госказны на региональные и местные дороги.

В частности, был отмечен низкий уровень освоения межбюджетных трансферов, направленных в субъекты Федерации от сборов системы «Платон» на неотложный ремонт автомагистралей и проезжих частей улиц, на строительство и реконструкцию уникальных искусственных сооружений.

Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», среди отстающих регионов была названы два — Омская область и Пермский край. Причем перед этим Григорий Прокуронов заявил, что аутсайдеры уже к началу осени должны либо ликвидировать отставание, либо вернуть деньги в федеральный бюджет.