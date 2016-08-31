Пермяк сломал позвоночник в групповом казанском ДТП

20-летний житель Пермского края серьезно пострадал в ДТП на казанском перекрестке улиц Пушкина и Правобулачная.

Как рассказали «МВ» в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД столицы Татарстана, произошла авария в четыре часа утра 30 августа. Audi, которым управлял пермяк, неожиданно было отброшено вправо ударом попутного, но несшегося с бешеной скоростью Infiniti.

В результате столкновения «Инфинити» потеряла управление и пролетела еще метров 50, пока не врезалась в ограждение. А пермское «Ауди», в свою очередь, вломилось в бок также попутному Ford Focus.

И 25-летний «пилот» элитного авто, и 33-летний водитель «Форда» из Тетюшского района республики, как ни странно, остались целы. Но вот прикамцу не повезло: он госпитализирован с переломом позвоночника.