Первоклассники и первокурсники Прикамья начнут завтра новую жизнь

Завтра, 1 сентября 2016 года, свои двери распахнут для юного поколения прикамцев 788 школ и 632 детских сада.

34,6 тысячи первоклассников, а всего — 289 тысяч школьников, — целая армия усядется за парты. Готовы ли образовательные учреждения края к началу учебного сезона 2016-2017 годов. В министерстве образования края считают, что — да. Причем не только в городах, но и на селе. Благодаря тому, что из федеральной казны на поддержку сельских школ было выделено более 300 млн рублей.

Это спасло от закрытия почти две сотни средних учебных заведений. «Было сделано очень многое, — говорит Дмитрий Скриванов, депутат регионального парламента, — и людьми, работающими в системе образования, и органами местного самоуправления, и депутатами Законодательного Собрания, и администрацией края. Многие школы были отремонтированы, это касается и тех, что в Пермском районе, в частности, Бершетской и Платошинской».

В том же Пермском районе год от года улучшается положение с детскими садами: их количество увеличилось, и увеличится еще, хотя есть и очередь. На 1 сентября она составляет 2519 детей, притом что посещают детсады 6821 ребенок: 73,1 процента от общего количества детей района в возрасте от года до 6 лет включительно. На ситуацию сильно влияет активный приток в территорию молодого населения из других мест Прикамья и даже из РФ. С другой стороны, положительная миграция улучшает демографию.

Не так давно жители Прикамья обращались к депутату Заксобрания Дмитрию Скриванову по поводу нехватки школьных автобусов, и он обещал взять вопрос на контроль. Помощь пришла от федерального бюджета: Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому школы страны получат нынче 1835 автобусов. 73 из них — для Пермского края, а возить есть кого: 19,5 тысячи учащихся каждый будний день будут ездить в школу и обратно в 2016 году.

Готовность к 1 сентября пермских вузов — отдельная статья успехов. У двух из них — предъюбилейные дни: 9 сентября 95-летие отметит гуманитарно-педагогический университет, а в октябре старейший на Урале классический университет Перми разменяет столетие со дня основания. При этом у ПГУ-ПГНИУ нынче — 3624 первокурсника, из них 54% поступили на бесплатные бюджетные места. А в третий главный вуз Прикамья — Политехнический университет — поступили в 2016 году почти 4 тысячи человек.