Полпред президента Михаил Бабич летит в Пермь на баскетбольный матч

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совершит рабочую поездку в Пермский край.

Как сообщает пресс-служба полпреда, сегодня, 31 августа он посетит отборочный матч чемпионата Европы-2017 по баскетболу. Встреча сборных России и Боснии и Герцеговины пройдет в УДС «Молот». Для российской команды это будет первая встреча в рамках отборочного цикла.

Завтра, 1 сентября, Михаил Бабич посетит торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в Пермском кадетском корпусе ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина, а также поздравит с началом нового учебного года курсантов Пермского суворовского военного училища.